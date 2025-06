Monterrey-Inter 1-1: esordio con pari tra occasioni e poca concretezza

Il Mondiale per Club inizia con un pareggio deludente per l’Inter di Cristian Chivu, che non va oltre l’1-1 contro il Monterrey. Il riassunto della partita d’esordio nel torneo Made in Usa.

PAREGGIO – L’esordio dell’Inter nel Mondiale per Club si chiude con un pareggio. Contro un Monterrey compatto ma tutt’altro che irresistibile, i nerazzurri di Cristian Chivu devono accontentarsi dell’1-1. Il nuovo tecnico, alla sua prima ufficiale sulla panchina della prima squadra, vede i suoi dominare per lunghi tratti il match, ma le troppe occasioni sprecate e una certa imprecisione negli ultimi metri costano due punti preziosi all’esordio nel torneo. Il match si sblocca al 25’, quando Sergio Ramos, con la sua esperienza e il solito tempismo, svetta di testa su corner e firma l’1-0 per i messicani. Un gol che punisce oltre misura una buona Inter, che sin dall’inizio aveva tenuto il controllo del possesso e cercato varchi nella difesa avversaria. La reazione nerazzurra non si fa attendere. Al 41’, su calcio di punizione dal limite, Asllani disegna uno schema perfetto: finta il tiro diretto, ma invece serve con un pallonetto Carlos Augusto, che a sua volta mette in mezzo un pallone solo da spingere in rete per Lautaro Martinez. Pareggio meritato e 1-1 all’intervallo.

SECONDO TEMPO – Nel secondo tempo la trama del match non cambia: è l’Inter a fare la partita, Monterrey si limita a contenere e ripartire, ma la squadra di Chivu manca in concretezza: troppe le occasioni sciupate, troppa la frenesia nei pressi dell’area. Chivu prova a dare la scossa con i cambi. Passa al 3-4-2-1, inserendo Luis Henrique a destra e Sucic a centrocampo, mentre Thuram entra nel finale per rinforzare l’attacco, ma si vede poco. Nonostante il nuovo assetto, la pressione finale non basta per trovare il gol-vittoria.

Monterrey-Inter, le prime sensazioni

LE NOTE – Tra le note più interessanti del match, ci sono sicuramente i due nuovi innesti. Luis Henrique, schierato sulla fascia destra, ha portato brio e imprevedibilità: punta l’uomo, accelera, cerca il fondo con continuità. La sua prestazione è incoraggiante e fa ben sperare in vista delle prossime partite. Diversa, invece, la prima impressione lasciata da Petar Sucic. Inserito al posto di Asllani, il centrocampista ha mostrato timidezza e difficoltà ad entrare nel ritmo della gara. Poco presente tra le linee, ha preferito restare basso, limitandosi al compitino.

MONTERREY-INTER 1-1

Sergio Ramos (M) al 25′, Lautaro Martinez (I) al 42′