Mondiale per Club, l’Inter stila il programma: fissato il rientro a lavoro

Il riposo dell’Inter dura poco. Dopo la Nazionale inizia la preparazione del Mondiale per Club: ecco il programma e anche le ipotetiche date in vista della prossima stagione.

ANCORA A LAVORO – Dopo il tragico finale in Champions League a Monaco di Baviera, l’Inteieri ha fatto il suo rientro a Milano. Il clima, ovviamente, non è dei migliori e gli uomini di Simone Inzaghi si prenderanno qualche giorno di risposo per riflettere su quanto accaduto. Sarà complicato mettere da parte la delusione per la cocente sconfitta contro il PSG, ma questo è quello che richiedono gli impegni sul campo. Alle porte, infatti, ci sono gli impegni con le Nazionali e, poi, il Mondiale per Club. Proprio in vista di quest’ultimo impegno stagionale, infatti, l’Inter ha fissato il programma di lavoro.

Mondiale per Club, il programma per l’esordio e le ipotesi del raduno in vista della prossima stagione: ecco il piano dell’Inter

L’ESORDIO – Sarà un’estate davvero impegnativa per l’Inter, dopo una stagione altrettanto faticosa. L’esordio nerazzurro al Mondiale per Club, che chiuderà l’annata 2024/2025, è previsto per il 17 giugno, alle ore 18.00 americane, contro il Monterrey. Per arrivare preparati all’appuntamento, gli interisti si ritroveranno per la prima volta ad Appiano Gentile tra una settimana esatta, quindi lunedì 9 giugno. Poi sarà la volta delle sfide contro gli Urawa Red Diamonds, il 21 giugno, e il River Plate il 25 giugno.

IL RIENTRO – La data del rientro in Italia dipenderà tutta dal prosieguo del cammino al Mondiale per Club. Pensando ad un’ipotetica finale, l’Inter terminerebbe il tutto il 13 luglio. Non è ancora chiaro, quindi, quando avrà inizio il ritiro per la preparazione della prossima stagione, che partirà il 24 agosto. Se i nerazzurri dovessero uscire ai gironi, allora il ritrovo ad Appiano Gentile potrebbe essere fissato alla terza settimana di luglio. Se, invece, il viaggio americano dovesse prolungarsi ai quarti o alla semifinale, il raduno dell’Inter comincerebbe a fine luglio. Alla fine di agosto, quindi, solo in caso di approdo in finale al Mondiale per Club, spiega SportMediaset.