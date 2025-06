Mondiale per Club: comincia la terza giornata, partite e diretta TV

Inizia la terza e ultima giornata del Mondiale per Club FIFA, questo vuol dire quattro partite in un giorno ma divise in due blocchi (perché ogni girone deve giocare in contemporanea). Si completano i primi due gruppi.

MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – LE PARTITE DI IERI E DELLA NOTTE

GRUPPO G

Juventus-Wydad Casablanca 4-1 6′ aut. Boutouil, 16′, 69′ Yildiz, 25′ Lorch (W), 94′ rig. Vlahovic

Manchester City-Al Ain 6-0 8′ e 73′ Gundogan, 27′ Echeverri, 45’+5′ Haaland, 84′ Bobb, 89′ Cherki

CLASSIFICA: Juventus 6, Manchester City 6, Wydad Casablanca 0, Al-Ain 0.

GRUPPO H

Real Madrid-Pachuca 3-1 35′ Jude Bellingham, 43′ Arda Guler, 70′ Valverde, 80′ E. Montiel (P)

Red Bull Salisburgo-Al Hilal 0-0

CLASSIFICA: Real Madrid 4, Red Bull Salisburgo 4, Al-Hilal 2, Pachuca 0

MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – LE PARTITE DI OGGI E DELLA NOTTE

GRUPPO A

Inter Miami-Palmeiras martedì 24 giugno ore 3 (Miami) – diretta streaming DAZN

Porto-Al Ahly martedì 24 giugno ore 3 (East Rutherford) – diretta streaming DAZN

CLASSIFICA: Palmeiras 4, Inter Miami 4, Porto 1, Al-Ahly 1.

GRUPPO B

Atlético Madrid-Botafogo lunedì 23 giugno ore 21 (Los Angeles) – diretta TV Italia 1, streaming DAZN, Mediaset Infinity e Sport Mediaset

Seattle Sounders-PSG lunedì 23 giugno ore 21 (Seattle) – diretta streaming DAZN

CLASSIFICA: Botafogo 6, PSG 3, Atlético Madrid 3, Seattle Sounders 0.

Gli orari delle partite sono quelli italiani, qui il calendario completo del torneo.