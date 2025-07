Mondiale per Club, il calendario dei quarti: si riparte venerdì

Sono rimaste in otto al Mondiale per Club, purtroppo non c’è più l’Inter (ma Inzaghi sì). Oggi e domani niente partite, si riparte venerdì coi quarti di finale.

MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – CALENDARIO OTTAVI DI FINALE

Palmeiras-Botafogo 1-0 dopo i tempi supplementari (0-0) 100′ Paulinho

Benfica-Chelsea 1-4 dopo i tempi supplementari (1-1) 64′ James, 90’ +5 rig. Di Maria (B), 108’ Nkunku, 115’ Pedro Neto, 117’ Dewsbury-Hall

PSG-Inter Miami 4-0 6′, 39′ Joao Neves, 44′ aut. Avilés, 45′ +3 Hakimi

Flamengo-Bayern Monaco 2-4 6′ aut. Pulgar, 10′, 73′ Kane, 33′ Gerson (F), 41′ Goretzka, 54′ rig. Jorginho (F)

Inter-Fluminense 0-2 3′ Cano, 93′ Hércules

Manchester City-Al Hilal 3-4 (dopo i tempi supplementari) 9′ Bernardo Silva, 46′ e 112′ Marcos Leonardo, 52′ Malcom, 55′ Haaland, 94′ Koulibaly, 104′ Foden

Real Madrid-Juventus 1-0 54′ Gonzalo Garcia

Borussia Dortmund-Monterrey 2-1 14′ e 24′ Guirassy, 48′ Berterame

In grassetto le squadre qualificate

MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – CALENDARIO QUARTI DI FINALE

Fluminense-Al Hilal venerdì 4 luglio ore 21 (Orlando)

Palmeiras-Chelsea sabato 5 luglio ore 3 (Philadelphia)

PSG-Bayern Monaco sabato 5 luglio ore 18 (Atlanta)

Real Madrid-Borussia Dortmund sabato 5 luglio ore 22 (East Rutherford)

Gli orari delle partite sono quelli italiani, qui il calendario completo del torneo.