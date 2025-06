Mondiale per Club, 2ª giornata: PSG battuto dal Botafogo senza Correa. Le gare di oggi (2 dopo le 00.00)

Al Mondiale per Club FIFA è cominciata la seconda giornata, in attesa dell’Inter che domani affronterà i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds. Stanotte il Botafogo a sorpresa ha battuto il Psg e l’ex nerazzurro Joaquin Correa è rimasto 90′ in panchina.

MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – LE PARTITE DI IERI E DELLA NOTTE

GRUPPO A

Palmeiras-Al Ahly 2-0 49′ aut. Abou Ali, 59′ F. Lopez

Inter Miami-Porto 2-1 8′ rig. Omorodion (P), 47′ Segovia, 54′ Messi

CLASSIFICA: Palmeiras 4, Inter Miami 4, Porto 1, Al-Ahly 1.

GRUPPO B

Seattle Sounders-Atlético Madrid 1-3 11′, 55′ Barrios, 47′ Witsel, 50′ Rusnàk (S)

PSG-Botafogo 0-1 36′ Igor Jesus

CLASSIFICA: Botafogo 6, PSG 3, Atlético Madrid 3, Seattle Sounders 0.

MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – LE PARTITE DI OGGI E DELLA NOTTE

GRUPPO C

Benfica-Auckland City venerdì 20 giugno ore 18 (Orlando)

Bayern Monaco-Boca Juniors sabato 21 giugno ore 3 (Miami)

CLASSIFICA: Bayern Monaco 3, Benfica 1, Boca Juniors 1, Auckland City 0.

GRUPPO D

Flamengo-Chelsea venerdì 20 giugno ore 20 (Philadelphia)

Los Angeles FC-Espérance venerdì 20 giugno ore 24 (Nashville)

CLASSIFICA: Chelsea 3, Flamengo 3, Espérance 0, Los Angeles FC 0.

Gli orari delle partite sono quelli italiani, qui il calendario completo del torneo.