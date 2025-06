Mondiale per Club, 2ª giornata: manita Juventus. Oggi Correa e Messi e due europee di notte

Mondiale per Club FIFA: oggi inizia la seconda giornata della competizione internazionale. In campo anche il PSG, che affronterà il Botafogo di Correa. Nella notte vittorie per Salisburgo e Juventus. Goleada per i bianconeri.

MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – LE PARTITE DI IERI E DELLA NOTTE

GRUPPO G

Manchester City-Wydad Casablanca 2-0 2’ Foden, 42’ Doku

Al Ain-Juventus 17′ e 45’+4′ Kolo Muani, 21′ e 58′ Conceicao, 31′ Yildiz

CLASSIFICA: Juventus 3, Manchester City 3, Wydad Casablanca 0, Al-Ain 0.

GRUPPO H

Real Madrid-Al Hilal 1-1 34’ Gonzalo Garcia, 41′ rig. Ruben Neves (A)

Pachuca-Red Bull Salisburgo 1-2 42′ Gloukh, 56′ Gonzalez (P), 76′ Onisiwo

CLASSIFICA: Salisburgo 3, Al-Hilal 1, Real Madrid 1, Pachuca 0

MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – LE PARTITE DI OGGI E DELLA NOTTE

GRUPPO A

Palmeiras-Al Ahly giovedì 19 giugno ore 18 (East Rutherford) – diretta streaming DAZN

Inter Miami-Porto giovedì 19 giugno ore 21 (Atlanta) – diretta TV Italia 1, streaming DAZN, Mediaset Infinity e Sport Mediaset

CLASSIFICA: Al-Ahly 1, Inter Miami 1, Palmeiras 1, Porto 1.

GRUPPO B

Seattle Sounders-Atlético Madrid giovedì 19 giugno ore 24 (Seattle) – diretta streaming DAZN

PSG-Botafogo venerdì 20 giugno ore 3 (Los Angeles) – diretta streaming DAZN

CLASSIFICA: PSG 3, Botafogo 3, Seattle Sounders 0, Atlético Madrid 0.

Gli orari delle partite sono quelli italiani, qui il calendario completo del torneo.