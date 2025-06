Mondiale per Club, 1ª giornata: 0-0 tra Al Ahly e Inter Miami! Oggi tre partite

La prima giornata del Mondiale per Club Fifa continua oggi dopo la partita inaugurale di questa notte italiana tra Al-Ahly e Inter Miami. Oggi in programma altre quattro partite, due di queste dopo la mezzanotte. In campo una partita del Gruppo A, due del Gruppo B e una del Gruppo C. L’Inter scenderà in campo il 18 alle 3 italiane, nell’esordio di Chivu da allenatore.

MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – LE PARTITE DELLA NOTTE

GRUPPO A

Al Ahly-Inter Miami 0-0

CLASSIFICA: Al Ahly 1, Inter Miami 1, Palmeiras* 0, Porto* 0 (Palmeiras e Porto una partita in meno*)

MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – LE PARTITE DI OGGI

GRUPPO A

Palmeiras-Porto domenica 15 giugno ore 24 (East Rutherford) – diretta TV DAZN 1 e streaming DAZN

GRUPPO B

PSG-Atlético Madrid domenica 15 giugno ore 21 (Los Angeles) – diretta TV DAZN 1 e Italia 1, streaming DAZN, Mediaset Infinity e Sport Mediaset

Botafogo-Seattle Sounders lunedì 16 giugno ore 4 (Seattle) – diretta TV DAZN 1 e streaming DAZN

GRUPPO C

Bayern Monaco-Auckland City domenica 15 giugno ore 18 (Cincinnati) – diretta TV DAZN 1 e streaming DAZN

Gli orari delle partite sono quelli italiani, qui il calendario completo del torneo.