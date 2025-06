Mondiale per Club, 1ª giornata: dopo l’Inter (1-1) stasera debutta Inzaghi

Al Mondiale per Club Fifa stanotte è avvenuto l’esordio dell’Inter, nella partita pareggiata 1-1 contro il Monterrey. Oggi si completa la prima giornata e in serata c’è l’esordio di Inzaghi con l’Al-Hilal contro il Real Madrid, dopo il tradimento avvenuto prima della finale di Champions League. Curiosità in Ulsan Hyundai-Mamelodi Sundowns: è iniziata oltre un’ora dopo per via di un’allerta meteo.

MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – LE PARTITE DI IERI E DELLA NOTTE

GRUPPO E

River Plate-Urawa Red Diamonds 3-1 12′ Colidio, 48′ Driussi, 58′ rig. Matsuo (U), 73′ Meza

Monterrey-Inter 1-1 25’ Sergio Ramos, 42’ Lautaro Martinez (I)

CLASSIFICA: River Plate 3, Inter 1, Monterrey 1, Urawa Red Diamonds 0.

GRUPPO F

Fluminense-Borussia Dortmund 0-0

Ulsan Hyundai-Mamelodi Sundowns 0-1 36’ Rayners

CLASSIFICA: Mamelodi Sundowns 3, Borussia Dortmund 1, Fluminense 1, Ulsan Hyundai 0.

MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – LE PARTITE DI OGGI E DELLA NOTTE

GRUPPO G

Manchester City-Wydad Casablanca mercoledì 18 giugno ore 18 (Philadelphia) – diretta streaming DAZN

Al Ain-Juventus giovedì 19 giugno ore 3 (Washington) – diretta TV Italia 1, streaming DAZN, Mediaset Infinity e Sport Mediaset

GRUPPO H

Real Madrid-Al Hilal mercoledì 18 giugno ore 21 (Miami) – diretta streaming DAZN

Pachuca-Red Bull Salisburgo mercoledì 18 giugno ore 24 (Cincinnati) – diretta streaming DAZN

Gli orari delle partite sono quelli italiani, qui il calendario completo del torneo.