Il Monaco supera il Rennes, ma apprensione per condizioni di Zakaria! Inter a -4

Il Monaco batte il Rennes con il punteggio di 3-2 nella sfida valida per la diciannovesima giornata della Ligue 1. I francesi sono però in apprensione per le condizioni di Denis Zakaria, infortunatosi nel corso del match.

SODDISFAZIONE PARZIALE – Il Monaco ospita il Rennes in una sfida importante per conservare le ambizioni di secondo posto, in questo momento occupato dal Marsiglia di Roberto De Zerbi. I padroni di casa passano subito in vantaggio, al 15′, con la rete di Maghnes Akliouche su assist di Vanderson De Oliveira Campos. Il primo tempo si conclude però sul punteggio di 1-1, dato il gol degli ospiti al 46′ con Mahamadou Nagida. Nella seconda frazione, il Monaco spinge alla ricerca della rete che varrebbe il -3 dal Marsiglia con una partita in più. L’esito sperato giunge dopo pochi minuti dall’inizio dei secondi 45 minuti grazie alla marcatura di Mika Biereth al 52′. I padroni di casa raddoppiano il proprio vantaggio al 56′ con il gol di Aleksandr Golovin su assist di Akliouche. La squadra ospite prova a raddrizzare il match nella seconda parte della frazione, ma il gol di Amine Nouiri al 65′ non basta a riportare la sfida sul punteggio di parità. Alla nota positiva della vittoria, per i transalpini, si associa però quella decisamente negativa dell’infortunio di Denis Zakaria, costretto a uscire dal campo nel primo tempo a causa di un problema alla coscia. L’Inter è a -4.

MONACO-RENNES 3-2, IL TABELLINO:

15′ Akliouche (M), 46′ Nagida (R), 52′ Biereth (M), 56′ Golovin (M), 65′ Nouri (R)