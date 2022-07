Monaco, due vittorie in amichevole prime dell’Inter: le ultime

Il Monaco, prossimo avversario dell’Inter in amichevole – sabato 16 luglio, ore 20:30 a Ferrara -, ha da poco concluso il ritiro in Portogallo durante il quale ha giocato ben due amichevoli.

IN ITALIA – Il Monaco è pronto a volare in Italia, precisamente a Ferrara, per preparare l’importante sfida amichevole contro l’Inter. Quarta settimana di lavoro per i biancorossi, freschi del ritiro di sei giorno in Portogallo durante il quale hanno giocato due amichevoli, entrambe vinte, contro Austria Vienna (2-2) e Portimonense SC (2-0). La squadra allenata da Philippe Clement, tornata in Francia per allenarsi, fino all’amichevole con l’Inter svolgerà solo sessioni di allenamento a porte chiuse.

Fonte: asmonaco.com