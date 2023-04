Mkhitaryan torna a centrocampo! Ma in Inter-Juventus resta un ballottaggio – SM

Mkhitaryan non era partito con il resto della squadra per la trasferta di Empoli poi vinta 0-3 per motivi personali. In Inter-Juventus però tornerà a disposizione di Simone Inzaghi, che secondo Sportmediaset avrà un altro dubbio a centrocampo.

UN RITORNO E UN BALLOTTAGGIO – Henrikh Mkhitaryan è pronto a tornare riprendendosi a maglia da titolare dell’Inter. Assente contro l’Empoli per motivi personali, l’armeno contro la Juventus in Coppa Italia ci sarà e giocherà dal primo minuto. Da capire a discapito di chi, anche perché molto dipenderà dall’altro ballottaggio a centrocampo per Simone Inzaghi, vale a dire davanti la difesa. Con l’infortunio di Hakan Calhanoglu, Marcelo Brozovic è tornato a giocare con più regolarità in mediana, ma contro Benfica ed Empoli la prestazione del croato non è stata particolarmente saltante dal punto di vista dell’intensità e soprattutto della concentrazione. Per questo motivo, in vista della semifinale di ritorno contro i bianconeri, il ballottaggio tra il turco e il croato resta un tema principale.

