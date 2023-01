Mkhitaryan stakanovista, Inzaghi non ci rinuncia! E fa 9 col Verona − CdS

Mkhitaryan si appresta a giocare nuovamente titolare domani sera in Inter-Verona. L’armeno non si è fermato praticamente mai dall’infortunio accorso a Brozovic a fine settembre

NON SI STACCA − Domani sera sarà raggiunta quota nove. Ovvero il numero di partite consecutive giocate da titolare da Henrikh Mkitaryan. L’ex Roma, arrivato come spalla di lusso in estate, si è preso progressivamente il posto a centrocampo complice anche qualche infortunio di troppo. In Inter-Verona giocherà la sua nona partita consecutiva dal 1′, la prima quella a Reggio Emilia contro il Sassuolo, bagnata peraltro dal prezioso assist a Dzeko per il 2-1 finale. Tra otto giorni spegnerà 34 candeline, sicuramente non poche. Ma l’armeno dovrà andare oltre lo stress fisico. L’Inter è in emergenza a centrocampo e la sua presenza ad oggi è di vitale importanza.

Fonte: Corriere dello Sport − Adriano Ancona