Mkhitaryan, sospiro di sollievo? Inter-Porto, il punto su Dzeko e Lukaku

La situazione su Henrikh Mkhitaryan, sostituito durante Inter-Udinese per via di un pestone, e Edin Dzeko e Romelu Lukaku in vista del Porto.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato su Sky Sport 24 da Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile, Henrikh Mkhitaryan ieri sera ha lasciato il campo nel corso di Inter-Udinese a causa di un pestone. Al momento il centrocampista armeno non preoccupa. Oggi è il classico giorno dopo in cui i calciatori che hanno giocato ieri fanno poco, solo terapie. Domani si vedranno le sensazioni sul campo.

ATTACCO – La grande domanda in vista della partita di Champions League contro il Porto è chi sarà il partner d’attacco di Lautaro Martinez. Edin Dzeko è in vantaggio. Ieri Romelu Lukaku si è giocato una possibilità di mettere in difficoltà Simone Inzaghi, lo ha fatto segnando. Tuttavia resta il dubbio in quanto il centravanti belga non è ancora al 100%. È in crescita, ha bisogno di giocare e sarebbe importante giocare con il Porto, ma nelle gerarchie attualmente insegue. Da vedere se riuscirà nel sorpasso.

Fonte: Sky Sport