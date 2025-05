Mkhitaryan recuperato! Subito titolare in Inter-Lazio? Inzaghi valuta – CdS

Buone notizie per Simone Inzaghi alla vigilia della sfida di San Siro contro la Lazio. Dopo giorni di lavoro differenziato e gestione fisica, Henrikh Mkhitaryan è tornato in gruppo e secondo il Corriere dello Sport potrebbe addirittura giocare titolare.

UN RECUPERO – Simone Inzaghi recupera in tempo Henrikh Mkhitaryan prima di Inter-Lazio, un rientro importante, anzi fondamentale, per l’equilibrio della squadra, in una partita che può ancora tenere vive le speranze scudetto e alimentare il morale in vista della finale di Champions League. L’armeno, recuperato in extremis, ha dato le giuste garanzie nell’ultima rifinitura e Inzaghi ha deciso di affidarsi a lui sin dal primo minuto, sebbene con un minutaggio probabilmente ridotto. Difficile che giochi l’intero match, ma i minuti iniziali saranno cruciali per ritrovare ritmo e continuità. Mkhitaryan, del resto, è un giocatore chiave per la manovra interista, capace di legare i reparti con qualità e intelligenza tattica.

Per un nuovo recupero, un’altra assenza per Inzaghi. Non solo Mkhitaryan

UN’ALTRA ASSENZA – Se il suo recupero è un’ottima notizia, non si può dire lo stesso per Davide Frattesi, che resterà ancora ai box. L’ex Sassuolo non ha smaltito del tutto il fastidio alla parete addominale e proseguirà con il lavoro personalizzato, nella speranza di rientrare per l’ultima giornata di campionato o al più tardi per la finale del 31 maggio. Insieme a lui, anche Lautaro Martinez sarà indisponibile: l’argentino sarà risparmiato per evitare rischi in vista dell’ultimo, decisivo appuntamento stagionale. Contro la Lazio, quindi, sarà un’Inter quasi al completo e in abito da sera, con tutte le prime linee nuovamente in campo dopo il turnover visto contro il Torino. Tra i titolari ci sarà anche Bastoni, così come Bisseck, sostituto naturale di Pavard. Inzaghi non vuole lasciare nulla al caso: serviranno ritmo, qualità e compattezza

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno