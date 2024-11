Mkhitaryan pupillo di Inzaghi. Gesto alla vigilia di Inter-Napoli – SM

Domani si giocherà Inter-Napoli, ma il clima partita incombe già da giorni sulle teste dei calciatori. Henrikh Mkhitaryan e dà una dimostrazione alla vigilia secondo Sport Mediaset.

PARTITA – 7 vittorie nelle ultime 8, un solo pareggio con la Juventus e un cammino che vale però solo il secondo posto. C’è chi sta facendo meglio in campionato ed è il Napoli di Antonio Conte, che ha sbagliato per la prima volta da agosto la scorsa settimana con l’Atalanta. Inter-Napoli è la partita Scudetto di questo inizio di stagione, ci si gioca il primo posto della Serie A. Conte tornerà a San Siro per la prima volta da avversario dei nerazzurri.

Mkhitaryan, il gesto prima di Inter-Napoli

LEADER – Che Henrikh Mkhitaryan sia un leader assoluto dell’Inter non lo scopriamo di certo oggi. Simone Inzaghi lo sa e ne fa difficilmente a meno, perché è un giocatore di livello superiore rispetto agli altri. Sia nelle qualità sia nella mentalità. L’allenatore ha organizzato un raduno alle ore 16 di oggi in vista di Inter-Napoli: ci sarà l’allenamento poi i calciatori rimarranno in ritiro fino a domani con la rifinitura finale. Mkhitaryan però ha anticipato i tempi e si è presentato alle porte di Appiano Gentile già prima dell’ora di pranzo.