Mkhitaryan, una piacevole scoperta di un freddo dicembre per l’Inter – TS

Real Betis-Inter si conclude sul risultato di 1-1 e Henrikh Mkhitaryan è ancora protagonista in positivo per i nerazzurri. Dopo la settimana di Malta contraddistinta da gol e assist continua a non mancare l’apporto dell’armeno.

VALORE AGGIUNTO – Henrikh Mkhitaryan si conferma valore aggiunto nell’amichevole tra Real Betis ed Inter. Simone Inzaghi può realmente cominciare a prendere in considerazione l’armeno nelle rotazioni tra i due d’attacco, in quanto le risposte arrivate sono state più che positive. Anche nella partita di poche ore fa, l’ex Roma e Arsenal ha dato un enorme contributo per la causa (vedi highlights). Dai suoi piedi è arrivata l’occasione più importante dell’Inter con un tiro da fuori di sinistro e da lui è nato anche il gol del pareggio: il cross è perfetto per il sinistro di Matteo Darmian al minuto 85. Dopo la settimana di Malta, arricchita da due gol e altri assist, Mkhitaryan dà buone sensazioni nella partita più difficile e manda un chiaro segnale all’allenatore piacentino. Da seconda punta non è più una sorpresa, è una vera e propria risorsa.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna