Mkhitaryan ora in vantaggio in Udinese-Inter! Inzaghi cambia: le ultime dal centrocampo

L’Inter sfida l’Udinese in trasferta ma senza Hakan Calhanoglu, titolarissimo a centrocampo per Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il tecnico nerazzurro ha deciso di puntare su Henrikh Mkhitaryan. Ecco le ultime dal centrocampo dell’Inter.

ORA IN VANTAGGIO – Henrikh Mkhitaryan ora in vantaggio su Roberto Gagliardini, vista l’assenza per infortunio di Hakan Calhanoglu. Questo era uno dei dubbi principali alla vigilia della sfida, ma secondo quanto riportato dai colleghi di Sportmediaset, nelle ultime ore il centrocampista armeno ha sorpassato l’ex Atalanta. Cambia tutto Simone Inzaghi rispetto le prime sensazioni nei giorni scorsi. Per quanto riguarda il resto del centrocampo, completeranno il reparto Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. Sulla fascia destra ancora Denzel Dumfries con Federico Dimarco a sinistra.