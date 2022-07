Mkhitaryan, infortunio alle spalle: oggi l’Inter col reparto al 100%, un recupero

Stasera in Inter-Monaco Inzaghi potrà testare il suo nuovo centrocampo. Anche Mkhitaryan, che era apparso in ritardo di condizione martedì a Lugano, ha superato i suoi problemi.

TUTTI IN GRUPPO – Lucien Agoumé, Kristjan Asllani, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu, Roberto Gagliardini e Henrikh Mkhitaryan. Questi i centrocampisti a disposizione di Simone Inzaghi per Inter-Monaco, l’amichevole in programma alle 20.30 a Ferrara. E la notizia è già sui nomi, perché tolti i primi due gli altri non erano affatto scontati. Barella, Brozovic e Calhanoglu si sono aggregati solo mercoledì, con tre allenamenti sulle gambe. Gagliardini non c’era martedì col Lugano per un infortunio residuo dalla scorsa stagione, che invece Mkhitaryan aveva superato. L’armeno ha giocato quarantacinque minuti non ancora entusiasmanti, inevitabile visto che la condizione non è al meglio. Ma la ricaduta muscolare in finale di UEFA Europa Conference League col Feyenoord, datata 25 maggio, è ormai alle spalle. Per Inzaghi, a ventotto giorni da Lecce-Inter, avere tutto il reparto a disposizione è già un vantaggio: stasera primo test col centrocampo al completo.