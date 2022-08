Mkhitaryan già out: ne salta 3 con una speranza. Inter, uno rientra! − CdS

Mkhitaryan costretto al forfait dopo una sola giornata di campionato. Il centrocampista salterà almeno tre gare con una speranza di rivederlo per il quarto turno. Intanto, l’Inter recupera un giocatore

CHI ENTRA E CHI ESCE − Una manciata di minuti nella ripresa di Lecce-Inter sono bastati a Henrikh Mkhitaryan per rimediare il primo infortunio della stagione. L’armeno dovrà rimanere ai box per 2-3 settimane per un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. L’ex Roma salterà le gare contro Spezia, Lazio e Cremonese. La speranza dell’Inter è quella di riaverlo almeno per il Derby col Milan del prossimo 3 settembre. Intanto Simone Inzaghi ritrova Danilo D’Ambrosio che ieri ha svolto tutta la seduta di allenamento insieme al gruppo. Una buona notizia vista la coperta corta in difesa.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno