Mkhitaryan non ce la fa! Emergenza centrocampo: spazio a Zielinski – CdS

L’Inter di Simone Inzaghi si avvicina alla delicata trasferta contro il Venezia con un centrocampo falcidiato dagli infortuni. L’ultimo forfait è quello di Henrikh Mkhitaryan, che ha alzato bandiera bianca e non sarà della gara. Spazio dunque a Piotr Zielinski, ma non sarà l’unico cambio a centrocampo dei nerazzurri.

ORA IL CAMPIONATO – La partita contro il Venezia, in programma oggi alle 15:00 allo Stadio Pier Luigi Penzo, rappresenta un banco di prova importante per l’Inter, che dovrà dimostrare la profondità e la qualità della propria rosa per superare un momento caratterizzato da numerose assenze. Simone Inzaghi i aspetta una pronta reazione dai suoi rispetto alla sconfitta maturata con il Milan in Supercoppa, anche per mettere pressione al Napoli e sfruttare il mezzo passo falso di ieri dell’Atalanta. Ma tante saranno le assenze per il tecnico nerazzurro, che rilancia Piotr Zielinski tra i titolari, ma non sarà l’unica novità a centrocampo.

Venezia-Inter non con poche difficoltà per Inzaghi! C’è Zielinski

ALTRO ASSENTE – Henrikh Mkhitaryan, uno degli uomini chiave del tecnico nerazzurro, sarà sottoposto a esami strumentali nella giornata di domani per valutare l’entità del problema muscolare all’adduttore che lo ha fermato. Oggi in Venezia-Inter dunque non ci sarà e le scelte a centrocampo per Simone Inzaghi si restringono ulteriormente. Hakan Calhanoglu, il regista titolare, è un altro nome eccellente nella lista degli indisponibili. A prendere il suo posto davanti alla difesa sarà Kristjan Asllani, chiamato a una prestazione importante per dimostrare di poter reggere la pressione di un ruolo così delicato. Nicolò Barella sarà l’unico titolare “inamovibile” presente nella mediana interista. L’ex Cagliari avrà il compito di guidare il reparto con la sua consueta grinta e visione di gioco. A completare il centrocampo dovrebbe essere Piotr Zielinski, che sembra favorito su Davide Frattesi. Quest’ultimo, non al meglio fisicamente, dovrebbe partire dalla panchina, pronto a entrare in caso di necessità.