Mkhitaryan e D’Ambrosio si danno il cambio: ecco il piano dell’Inter – TS

Mkhitaryan è il secondo infortunato dell’Inter da quando la stagione è iniziata ufficialmente. Il centrocampista armeno nella lista degli indisponibili prende il posto di D’Ambrosio, ormai recuperato. Come ripreso da Tuttosport oggi in edicola, il piano nerazzurro consiste nel lento ma completo recupero di tutti gli infortunati

ATTENZIONE AGLI INFORTUNI – Il recupero di Danilo D’Ambrosio, dopo l’assenza di Lecce, non permette all’Inter di tornare al completo. Lo stop di Henrikh Mkhitaryan (vedi comunicato) fa sì che la rosa a disposizione di Simone Inzaghi non sia ancora a pieno regime. Di sicuro il centrocampista armeno salterà le prossime due partite in calendario contro Spezia e Lazio, senza dubbio. Ma potrebbe tornare tra fine agosto e inizo settembre. In pratica non è escluso il rientro di Mkhitaryan contro Cremonese o al più Milan ma le intenzioni in casa Inter sono di non forzare il recupero dei calciatori infortunati per non complicare i piani. Il motivo è legato al calendario fitto di impegni. Prima e dopo la sosta per gli impegni internazionali. Come riportato dal collega Stefano Sacchi sulle pagine odierne di Tuttosport, a meno che non sia strettamente necessario per questioni numeriche, l’Inter non rischierà Mkhitaryan contro la Cremonese. Così da provare a riaverlo a disposizione nel primo Derby di Milano della stagione. Non solo D’Ambrosio e Mkhitaryan: per l’occasione Inzghi spera di avere a disposizione la rosa completa. Anche a livello di mercato, che chiuderà meno di 48 ore prima…

Fonte: Tuttosport – Stefano Sacchi