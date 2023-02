Mkhitaryan, botta alla caviglia ma contro il Porto vuole esserci: la situazione – CdS

Henrikh Mkhitaryan in Inter-Udinese ha realizzato il terzo gol stagionale con la maglia nerazzurra, ma il trionfo di San Siro ieri rischiava di essere rovinato da una botta alla caviglia che lo ha costretto ad abbandonare il campo anzitempo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, contro il Porto in Champions League vuole esserci.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia