Mkhitaryan ancora in attacco con il Real Betis. Una conferma per Inzaghi

Per l’Inter in arrivo ancora una volta una conferma in attacco per il match da disputare contro il Real Betis questo sabato. Henrikh Mkhitaryan sarà protagonista, Inzaghi ha già in mente chi provare nella prossima amichevole.

NUOVO RUOLO – Simone Inzaghi può essere felice di queste prime partite disputate a Malta. I segnali sono stati incoraggianti, soprattutto dalla fase offensiva. Le assenze di Lautaro Martinez, Romelu Lukaku e Joaquin Correa hanno portato a scelte forzate, che però si sono svelate più che adeguate. Prima Valentin Carboni, poi Henrikh Mkhitaryan hanno occupato il ruolo da seconda punta al fianco di Edin Dzeko. L’armeno ha sorpreso notevolmente in questa nuova posizione: 2 gol in 2 partite, quasi 3 con il colpo di testa preso in considerazione come autogol.

Inter, Mkhitaryan nuova soluzione!

PROBLEMI – Si può sicuramente essere positivi riguardo questa nuova scoperta, ma non di certo pensando al momento in cui è avvenuta. La scelta è stata forzata e con il Real Betis è molto probabile che si ripeta. Mkhitaryan è pronto per accompagnare come partner d’attacco nuovamente Edin Dzeko, unico sempre titolare e mai messo in discussione. Joaquin Correa non ha ancora ricominciato ad allenarsi con il gruppo e perciò sarà impossibile vederlo titolare sabato. Romelu Lukaku si sta preparando con i compagni invece, ma non ci saranno ulteriori forzature dopo l’esperienza già vissuta prima dello stop per i Mondiali. L’armeno sostituirà gli assenti, da gennaio potrà essere una nuova soluzione in attacco (vedi articolo).