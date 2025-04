Mkhitaryan ammonito contro il Bologna, era diffidato! Salta la prossima

Un cartellino giallo che pesa come un macigno in casa Inter. Henrikh Mkhitaryan era diffidato, è stato ammonito contro il Bologna e salterà la prossima partita.

DA DIFFIDATO – Al 38’ del primo tempo della sfida contro il Bologna, Henrikh Mkhitaryan è stato ammonito dall’arbitro per un fallo tattico ai danni dell’ex Primavera nerazzurra, Jens Odgaard. Quelo giallo però costa caro al centrocampista armeno, diffidato da ben sette partite: salterà la sfida contro la sua ex Roma, gara valida per la 34ª giornata di Serie A. Una brutta notizia per Simone Inzaghi, che dovrà fare a meno di uno dei pilastri del suo centrocampo proprio in uno scontro diretto di alta classifica, in un momento cruciale della stagione. Il match contro la Roma, squadra in cui Mkhitaryan ha militato prima del trasferimento a Milano, avrebbe avuto anche un sapore speciale per l’ex giallorosso, che invece sarà costretto a guardare la partita dalla tribuna.

Mkhitaryan salta la Roma, chi lo sostituisce?

IL SOSTITUTO – Nel frattempo l’Inter dovrà concentrarsi sul presente e sulle prossime sfide, a partire dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. In quella partita è molto probabile che Mkhitaryan giocherà da titolare. La sua assenza in campionato costringerà Inzaghi a rivedere i propri piani, affidandosi con ogni probabilità a Davide Frattesi, che scalpita per un posto da titolare.