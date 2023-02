Mkhitaryan, allarme rientrato: in gruppo in vista di Inter-Porto

Un’ulteriore conferma sul recupero di Henrikh Mkhitaryan dopo la botta alla caviglia subita contro l’Udinese arriva dall’allenamento di oggi. Il centrocampista armeno si è allenato regolarmente in gruppo e si candida per una maglia da titolare contro il Porto

IN GRUPPO – Allarme rientrato per Henrikh Mkhitaryan dopo la botta alla caviglia che lo ha costretto al cambio in Inter-Udinese di sabato. Il centrocampista armeno ha infatti svolto oggi l’allenamento in gruppo con i compagni, candidandosi così per una maglia contro il Porto. Resta ancora da capire se scenderà in campo dal primo minuto, o se al suo posto partirà Marcelo Brozovic con lo spostamento a sinistra di Hakan Calhanoglu.