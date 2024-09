Milojevic, conferenza stampa prima di Inter-Stella Rossa: data e ora

Inter-Stella Rossa è la seconda sfida della Champions League 2024-2025 per la squadra serba. Di seguito le informazioni utili sulla conferenza stampa di mister Vladan Milojevic.

SFIDA PROBANTE – La Stella Rossa si presenta alla sfida di San Siro contro l’Inter, valida per la seconda giornata di questa Champions League, da prima in classifica con 25 punti in cassaforte. Il vantaggio sulla seconda, il Mladost, è di ora di 6 lunghezze. In Europa, invece, gli uomini di Vladan Milojevic hanno perso la prima sfida della coppa continentale subendo un 1-2 casalingo contro il Benfica. Entrambe le squadre, quindi, sono alla ricerca del primo successo nella competizione europea. Per l’Inter, si tratterebbe di una conferma positiva del lavoro svolto contro il Manchester City, contro il quale si è ottenuto un buon pareggio all’Etihad per 0-0. Per i serbi, invece, un risultato positivo avrebbe un significato particolare, dopo la sconfitta casalinga contro i portoghesi.

Inter-Stella Rossa, conferenza stampa in Champions League per Milojevic

DATA E ORARIO – Il fischio d’inizio è previsto tra soli due giorni, con diverse attività in programma per la vigilia della partita. Tra queste c’è ovviamente la conferenza stampa di mister Vladan Milojevic, che domani – lunedì 30 – risponderà alle domande dei giornalisti. Con lui ci sarà anche un giocatore, come da protocollo UEFA. L’appuntamento avrà inizio alle ore 19:15 presso lo stadio San Siro.