Milinkovic-Savic non al meglio! Dubbi a centrocampo per Sarri: le ultime – Sky

Maurizio Sarri in apprensione per le condizioni di Sergej Milinkovic-Savic, non ancora al top della condizione. Secondo Sky Sport, ancora qualche dubbio di formazione per la Lazio in vista della sfida con l’Inter. Di seguito le ultime sul centrocampo.

DUBBI – La Lazio oggi si riunirà alle 18 a Formello per svolgere l’allenamento pomeridiano. Maurizio Sarri vuole risolvere i dubbi a centrocampo, considerando le condizioni non proprio ottimali di Sergej Milinkovic-Savic ma resta comunque un punto fermo del centrocampo della Lazio. Ancora panchina per Marcos Antonio e Luis Alberto. Ci sarà Danilo Cataldi, da capire se giocherà ancora Toma Basic o Matìas Vecino.