Milan, rigorino e tutto in discesa! Lukaku entra ma alla Roma non basta

Il Milan vince 1-2 contro la Roma all’Olimpico, subito decisivo il rigore concesso ai rossoneri dopo appena sei minuti. Esordio in giallorosso per Romelu Lukaku. Leonardo Spinazzola prova a riaprire la partita, ma non basta.

EPISODIO DECISIVO – Il Milan vince in trasferta contro la Roma, che sul finale trova anche il gol che accorcia le distanze, ma non basta. Al 6′ minuto già un episodio chiave, con il contatto tra Rui Patricio e Loftus-Cheeck che fa discutere, ma il VAR richiama il direttore di gara che successivamente concede il calcio di rigore, dove va ancora una volta Olivier Giroud senza sbagliare. Nel secondo tempo Rafael Leao in scivolata riceve palla da Davide Calabria e insacca il pallone sorprendendo prima Celik e poi il portiere portoghese. Al 61′ espulso Tomori per doppia ammonizione (salterà il derby Milan-Inter). Al 69′ esordio per Romelu Lukaku con la maglia della Roma, che però non influisce più di tanto e all’84’ viene anche ammonito. Al 92′ Leonardo Spinazzola trova la rete dal limite dell’area, decisiva la deviazione di Kalulu in scivolata che spiazza Mike Maignan. La prossima sfida dei rossoneri sarà contro l’Inter alla ripresa del campionato.