Milan, preparazione in vista dell’Inter: seduta tattica per gli uomini di Pioli

Milan-Inter è in programma domenica 7 novembre alle ore 20:45 a San Siro (vedi approfondimento). Di seguito il report dell’allenamento odierno dei rossoneri.

SEDUTA – Il Milan continua la sua preparazione in vista del fondamentale derby con l’Inter. La squadra di Stefano Pioli si è allenata a Milanello sotto gli occhi di Paolo Maldini e Frederic Massara. Dopo l’attivazione muscolare in palestra, il gruppo rossonero ha proseguito la fase di riscaldamento sul campo, con esercizi atletici tra gli ostacoli. A seguire una serie di torelli a tema e la fase tattica. Per concludere, classica partitella a campo ridotto. Nella giornata di domani in programma un solo allenamento mattutino.

Fonte: acmilan.com