Milan, Pioli studia la formazione anti Inter: due recuperi importanti – Sky

Milan, Pioli studia la formazione anti Inter: due recuperi importanti

Pioli Milan

Inter-Milan si avvicina. I rossoneri, dopo aver recuperato una pedina fondamentale come Zlatan Ibrahimovic, si preparano al derby, in programma sabato alle 18:00. Pioli studia la possibile formazione. Le ultime da Peppe Di Stefano per “Sky Sport”

PROBABILE – Inter-Milan è alle porte. La squadra di Stefano Pioli, dopo aver recuperato Zlatan Ibrahimovic, è al lavoro per preparare la sfida (qui le ultime). Peppe Di Stefano, per “Sky Sport” fornisce le ultime sulla probabile formazione dei rossoneri: «Ibrahimovic recupererà per il derby. Nel test amichevole di oggi ha segnato un gol ed un assist. Il calciatore è in ottima condizione, nonostante i 16 giorni di isolamento. Il modulo probabile per la sfida all’Inter è il 4-2-3-1 con Donnarumma in porta, in difesa dovrebbe esserci il ritorno di Alessio Romagnoli, assieme a Kjaer. Sugli esterni agiranno Calabria e Theo Hernandez. A centrocampo dovrebbero agire Kessie e Bennacer, con Tonali dalla panchina. Sulla trequarti, dietro Ibrahimovic, dovrebbero agire Chalanoglu, Saelemakers e Brahim Diaz. Da verificare le condizioni di Rebic».