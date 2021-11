Milan, Pioli ritrova Ballo-Touré e Pellegri in gruppo! Rebic a parte – Sky

Il Milan in vista del derby con l’Inter in programma domenica alle ore 20.45, valido per la dodicesima giornata di Serie A, dopo Florenzi ritrova Ballo-Touré e non solo. Di seguito le ultime indiscrezioni di Peppe Di Stefano, inviato a Milanello per Sky Sport 24

RISORSE IN PIÙ – Il Milan, mentre Stefano Pioli prova a sciogliere gli ultimi dubbi (QUI le ultime), ritrova tre risorse in vista della sfida con l’Inter: «Buone notizie soprattutto per Ballo-Touré che si è allenato in gruppo. Altra ottima notizia per Pioli è la presenza di Florenzi. Presente all’allenamento, quindi probabilmente convocato per il derby, anche Pellegri. Rebic lavora ancora a parte».