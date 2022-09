Milan, Pioli recupera un giocatore per il derby ma il dubbio resta: le ultime – CdS

Pioli in attacco non ha alternative pronte pronte per entrare e provare a far male all’Inter. Come riportato dal Corriere dello Sport, da evidenziare il ritorno di un giocatore ma non ancora al meglio.

UN RECUPERO – Mentre Stefano Pioli al derby è sicuro di schierare Olivier Giroud e Rafael Leao, con l’esordio di Charles De Ketelaere alle spalle del francese, dovrà anche fare i conti con l’assenza di qualche sostituto in panchina. Divock Origi è da ritenere recuperato dopo l’infiammazione che l’aveva tolto dal match con il Sassuolo, avendo svolto l’intero allenamento in gruppo, ma andrà in panchina ed è ancora da verificare per quanto potrà essere impiegato. Ante Rebic, invece, ha svolto soltanto un lavoro personalizzato perché sente ancora dolore alla schiena.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno