Milan, Pioli ha solo due dubbi e riguardano la trequarti: i ballottaggi – CdS

Pioli al Milan deve sciogliere ancora due dubbi di formazione in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia con l’Inter. Secondo il collega Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, gli unici due dubbi riguardano la trequarti rossonera.

TREQUARTISTI – Stefano Pioli proprio come l’ultimo derby di campionato, sulla trequarti è pronto a schierare solo uno tra Franck Kessié e Krunic, con Brahim Diaz come possibile arma a partita in corso. L’obiettivo dichiarato dal tecnico è quello di provare a mettere in ombra Marcelo Brozovic, fulcro del gioco dell‘Inter. Un altro dubbio, che riguarda sempre la trequarti, è quella su Messias e Saelemaekers. Per il brasiliano sarebbe il primo derby da titolare, mentre Saelemaekers nell’1-1 di novembre in campionato colpiva un palo allo scadere.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.