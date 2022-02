Milan, Pioli guida l’allenamento mattutino in vista della sfida con l’Inter

Il Milan questa mattina si è riunito a Milanello per proseguire il lavoro in vista dell’impegno di martedì 1 marzo in Coppa Italia contro l’Inter. Di seguito il report dell’allenamento pubblicato sul sito ufficiale del club rossonero.

IL REPORT – Il Milan prosegue il lavoro in allenamento per preparare la sfida di Coppa Italia contro l’Inter. Zlatan Ibrahimovic ha svolto parte del lavoro con il gruppo e poi lavoro personalizzato (vedi QUI): “Avvio in palestra per la consueta attivazione muscolare. La squadra è poi uscita sul campo – il ribassato – dove ha iniziato il lavoro con alcuni torelli a tema seguiti da una serie di esercitazioni sul possesso. Al termine di queste ultime, la squadra ha iniziato la parte tattica della sessione odierna. L’allenamento si è chiuso con una serie di esercitazioni tecniche e la consueta partitella su campo ridotto”.

