Milan, pessimismo Leao contro l’Inter! Pronto il sostituto – CdS

Il Milan rischia seriamente di perdere Rafael Leao per la semifinale di andata di UEFA Champions League contro l’Inter. Diagnosi (quasi) chiara sul futuro del portoghese. Secondo il Corriere dello Sport, Stefano Pioli e il suo staff ha una strategia, ma intanto è pronto il sostituto.

SOSTITUTO – Le sensazioni del Milan dopo l’infortunio di Rafael Leao non sono delle migliori. Il portoghese è uscito all’undicesimo minuto del primo tempo contro la Lazio per un fastidio all’inguine, e gli esami strumentali hanno evidenziato una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra. L’elongazione è una lesione muscolare, di lieve entità, dovuta da un eccessivo allungamento del muscolo. Lo stiramento di poche fibre muscolari può essere curato solamente con il riposo. I tempi per recuperare in vista della sfida di andata sono strettissimi, e le possibilità di giocare sono sempre meno, anche perché forzando la mano, Stefano Pioli rischierebbe di perdere Leao per più tempo.

SOSTITUTO – Dunque non c’è una data di rientro precisa, ma a poche ore dalla partita d’andata contro l’Inter il recupero dell’ex Lilla sembra alquanto difficile. Il piano del Milan è quello di risparmiarlo in Champions League e anche contro lo Spezia, così da averlo a disposizione per la sfida di ritorno. In ogni caso già pronto il suo sostituto, vale a dire Saelemaekers a sinistra, così come già accaduto proprio contro la Lazio. Un po’ più defilata anche la possibilità di vedere Ante Rebic.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Vitiello