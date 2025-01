Milan, modulo scelto: con l’Inter 3 dietro Morata. Probabile formazione

Il Milan tra poche ore sarà l’avversario dell’Inter in finale di Supercoppa italiana. Conceicao sembra aver deciso il modulo, saranno tre dietro Morata. La probabile formazione per Inter-Milan.

GLI AVVERSARI – Si contano le ore per Inter-Milan, finale di Supercoppa italiana. Sergio Conceicao sembra avere le idee ben chiare in vista della partita di questa sera alle 20 italiane. Come Simone Inzaghi dovrà fare a meno del suo uomo più importante. Ossia Rafael Leao, che siederà in panchina senza giocare dal primo minuto. Il tecnico portoghese, nelle ultime ore, ha riflettuto tanto sul modulo. L’ex Porto aveva pensato inizialmente al suo 4-4-2 con Alvaro Morata e Tammy Abraham, ma adesso è arrivata la soluzione definitiva: ci sarà il 4-2-3-1, con tre giocatori dietro lo spagnolo ex Atletico Madrid. A destra, Conceicao opterà ancora per Jimenez, titolare anche nell’ultima partita contro la Juventus. Rispetto alla semifinale di venerdì dovrebbe esserci solamente un cambio: ossia Musah per Bennacer. Per il resto, Pulisic giocherà a sinistra. Sulla trequarti, occhio al pericoloso Tijjani Reijnders, che alla vigilia ha parlato con un’estrema sfrontatezza anche in merito alla supremazia di Milano.

La probabile formazione per Inter-Milan di Conceicao

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Jimenez, Reijnders, Pulisic; Morata.