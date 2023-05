Milan, Leao a disposizione con l’Inter! Due ancora in dubbio – SM

Il Milan si prepara alla semifinale di ritorno in Champions League contro l’Inter. Leao, fuori per infortunio nel primo atto dell’Euroderby, ha recuperato e sarà della sfida. Due in dubbio

RIENTRO – Il Milan prepara la sfida di ritorno contro l’Inter. Buone notizie per Pioli: Rafael Leao è tornato ad allenarsi in gruppo e ha svolto l’intera seduta con il resto dei compagni. Secondo quanto riferito da SportMediaset a meno di sorprese il portoghese sarà a disposizione per il match contro l’Inter. Tentativo di recupero anche per Junior Messias e Rade Krunic: il brasiliano ha accusato un fastidio agli adduttori, mentre il bosniaco è alle prese con una borsite al ginocchio destro. Entrambi hanno lavorato a parte e sperano di recuperare per in tempo per l’Euroderby.

Fonte: SportMediaset.it