Milan, Krunic sulla trequarti? Ecco il perché della mossa tattica – TS

L’Inter domani affronta il Milan nella semifinale di andata della Coppa Italia. Una sfida cruciale, non tanto perché domani è la prima delle due sfide per la finale, ma anche per il morale. Pioli studia dei cambi che potrebbero bloccare l’Inter come Krunic.

MOSSA – L’Inter vuole tornare a vincere e cancellare il mese di febbraio terribile. I nerazzurri hanno bisogno della vittoria per ritrovare le sicurezze e le certezze dei mesi scorsi. Il Milan di Stefano Pioli però, nei match di campionato, ha colto una vittoria e un pareggio. Il tecnico dei rossoneri ha intenzione di cambiare le carte in tavola, come scrive Tuttosport. In campo al posto di Brahim Diaz sulla trequarti potrebbe esserci Krunic. Sicuramente un giocatore più di corsa e agonismo rispetto allo spagnolo. Una mossa tattica che potrebbe essere pensata per ‘rincorrere’ Brozovic e chiuderne gli spazi.

