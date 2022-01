Fra Milan e Juventus brutto 0-0, ma va bene all’Inter: +4 al derby!

Milan-Juventus non è stata certo un bello spot per il calcio italiano, anzi. Lo 0-0 del Meazza non accontenta le due squadre in campo ma l’Inter sì: nerazzurri a +4 con una partita in meno prima del derby.

POCO E NIENTE – Fra Milan e Juventus festeggia… l’Inter. Al Meazza finisce 0-0 in una partita molto brutta, ma è un risultato che va benissimo ai nerazzurri che aumentano il vantaggio: quattro punti sui rossoneri e il Napoli, con la gara di Bologna da recuperare. Parte meglio il Milan, con Wojciech Szczesny che si oppone a Rafael Leao (il più attivo nei primi minuti). Poi, dopo l’uscita per infortunio di Zlatan Ibrahimovic (vedi articolo), sfiora il gol Davide Calabria con una conclusione da fuori di poco a lato. Il primo tempo, però, non è certo uno spettacolo (anzi). Nella ripresa le emozioni continuano a latitare, ci provano Alvaro Morata di testa e Theo Hernandez in diagonale ma con poca fortuna. Protesta la Juventus, per un contatto fra Junior Messias e Morata in area sul quale l’arbitro fa proseguire. Bravo Alexis Saelemaekers ad andare via sullo stretto a Mattia De Sciglio sulla sinistra, poi il suo tiro è alto. A cinque minuti dal termine colpo di testa di Weston McKennie contrastato, palla a lato. E finisce senza sussulti.