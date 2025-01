Milan-Inter, Zielinski unico cambio? La probabile formazione

Milan-Inter si disputerà domenica 2 febbraio alle ore 18 allo Stadio San Siro: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Milan-Inter è una sfida valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Per le due squadre si tratta del terzo confronto stagionale dopo i due che hanno sorriso alla squadra di casa, di cui uno in campionato e un altro in Supercoppa Italiana. Le due sfide, in cui la sconfitta è maturata nel finale, hanno avuto delle basi completamente differenti tra loro. Mentre nel derby di campionato i rossoneri hanno messo in difficoltà i nerazzurri dal primo all’ultimo minuto, dimostrando di aver colto nel segno con la modifica last minute del “secondo attaccante” dall’inizio, nel caso della sconfitta in Supercoppa Italiana l’Inter ha sprecato un’occasione ghiotta per portare a casa la quarta vittoria consecutiva nella competizione. L’auspicio dei nerazzurri, che in quell’occasione si sono fatti rimontare dal 2-0 al 2-3, è quello di affrontare il prossimo derby mantenendo alta la soglia dell’attenzione fino al novantesimo.

Milan-Inter, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – In Milan-Inter Inzaghi potrebbe puntare su Piotr Zielinski in cabina di regia, con Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan certi della presenza dal primo minuto da mezzali. Kristjan Asllani dovrebbe dunque partire dalla panchina, così come il rientrante Hakan Calhanoglu, il quale potrebbe disputare qualche minuto contro la sua ex squadra nel secondo tempo del match. In difesa e in attacco non vi dovrebbe essere, invece, alcuna novità rispetto a quanto visto in Inter-Monaco, sfida nella quale tutti i titolarissimi hanno gestito al meglio le forze dato il vantaggio numerico e di risultato maturato nel primo tempo.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.