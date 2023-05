Milan-Inter, valutazioni in corso per D’Ambrosio. Le sue condizioni – CdS

Si avvicina Milan-Inter e Inzaghi si appresta a fare le sue valutazioni. Il Corriere dello Sport riporta le novità sulla condizione fisica di D’Ambrosio dopo l’affaticamento muscolare.

DUBBI – I giorni scorrono veloci verso quella che è una delle sfide più attese della stagione. Mercoledì, infatti, sarà il giorno di Milan-Inter, semifinale d’andata di Champions League. Per l’occasione Simone Inzaghi sembra poter contare su gran parte della sua rosa. Rimangono, però, ancora dei dubbi (vedi articolo). Tra queste incertezze c’è anche la condizione fisica di Danilo D’Ambrosio, uscito acciaccato contro il Verona e non convocato precauzionalmente contro la Roma. Come fa sapere il Corriere dello Sport, infatti, in giornata verrà nuovamente valutata la situazione del difensore italiano in vista di Milan-Inter. Oggi, dunque, Inzaghi potrà capire se avrà a disposizione D’Ambrosio per la sfida di Champions League.

Fonte: Corriere dello Sport