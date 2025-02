Milan-Inter, un derby per ribadire e ristabilire la superiorità

Milan-Inter sarà il terzo derby stagionale, dopo che i due precedenti sono andati entrambi ai rossoneri. Oggi, alle 18, la squadra di Inzaghi ha tanto da dire e da mettere in campo.

LA TERZA SIA QUELLA BUONA – Parola d’ordine: rivincita. A neanche un mese dalla Supercoppa Italiana si rigioca il derby, stavolta Milan-Inter di Serie A. L’ultima volta in casa rossonera è stato un trionfo, con la seconda stella in faccia ai rivali cittadini, adesso è “soltanto” la quarta di ritorno ma la stracittadina vale come al solito tantissimo. Intanto per ribadire la supremazia, perché gli altri due derby stagionali sono coincisi con altrettante sconfitte. Poi perché c’è da pensare alla corsa per il primato, col Napoli che alle 20.45 giocherà in casa della Roma. Mettere pressione ad Antonio Conte con una vittoria di spessore non sarebbe male, farlo cancellando i due precedenti sarebbe ancora meglio. Anche per sottolineare chi è più forte.

Milan-Inter con l’aggiunta dell’ultimo momento

LA NOVITÀ – L’Inter ieri in tarda serata ha ufficializzato l’acquisto di Nicola Zalewski, che si aggiunge al gruppo a poche ore dal derby col Milan. Da escludere un impiego dal 1′, ma intanto è un’aggiunta dopo le partenze di Tajon Buchanan e Tomas Palacios. Ma la novità grossa è che tornano a disposizione Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu, il primo addirittura dopo settanta giorni e il secondo assente dal precedente derby. E bisogna dire finalmente, perché l’infermeria da troppo tempo è piena. Nel Milan Sérgio Conceiçao ha fatto piazza pulita, con le partenze di Davide Calabria e Alvaro Morata, mentre non ci sarà ancora il nuovo acquisto Santiago Giménez che è da ufficializzare. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Milan-Inter, collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.