Milan-Inter, un derby dal quale iniziare a prendersi la grande rivincita

Milan-Inter è il primo di almeno tre derby stagionali, visto che oltre che in Serie A si giocherà di sicuro anche in Supercoppa Italiana. Alle 18 la stracittadina valida per la quinta giornata.

RIPRENDERE TUTTO – Milan-Inter di oggi ha una parola d’ordine ben precisa: rivincita. Per quei maledetti cinque minuti del 5 febbraio, che sono costati la stagione. Per il fatto che siano poi contati per vincere il campionato. Ma anche per come poi in casa rossonera hanno festeggiato in maniera “particolare”. Non aver vinto nemmeno una stracittadina nella scorsa Serie A ha pesato tantissimo nel computo finale, quindi bisogna ribaltare la situazione già da oggi. Anche perché, otto giorni dopo la batosta di Roma, si darebbe un segnale all’intero campionato. L’Inter si è risollevata con la Cremonese, presentandosi a +1 sul Milan fermato a Reggio Emilia dal Sassuolo. Dare un primo deciso scatto in classifica vorrebbe dire molto pur essendo solo il 3 settembre.

COME L’ANNO SCORSO – Simone Inzaghi dovrebbe presentare l’undici iniziale di Milan-Inter con soli giocatori già presenti in rosa nella passata stagione. Un motivo in più, peraltro, per caricarli e portare a casa i tre punti. L’assenza di Romelu Lukaku è nota da inizio settimana, poi è difficile pensare a cambi con vista Champions League (sì, il Bayern Monaco è alle porte, ma oggi non conta). E c’è chi, come Hakan Calhanoglu, ha tanto da voler dire. Andrà valutato Alessandro Bastoni, non al meglio, e scelto il partner di Lautaro Martinez. Nel Milan Stefano Pioli ne cambia tanti da martedì e rimette Charles De Ketelaere dal 1′ (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16.30 il vero countdown a Milan-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).