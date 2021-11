Milan-Inter, ultimi dubbi per Pioli. Recuperati Ballo-Touré e Rebic – TS

Milan-Inter, due recuperi per Stefano Pioli. Secondo TuttoSport, oggi nell’allenamento di rifinitura il tecnico scioglierà gli ultimi dubbi di formazione.

DUE RECUPERI – Milan-Inter, oggi durante la rifinitura, Stefano Pioli scioglierà i dubbi di formazione che si porta dietro da giorni. Il primo riguarda il ruolo di terzino sinistro: recuperato Ballo-Touré (tornato ad allenarsi ieri in gruppo), non è da escludere, però, che possa comunque toccare a Kalulu. Il secondo dubbio di formazione riguarda il centrocampo: uno solo tra Tonali e Bennacer affiancheranno Frank Kessié. Sulla trequarti dubbio tra Brahim Diaz e Krunic per completare il tridente con Saelemaekers e Leo alle spalle di Zlatan Ibrahimovic. Il tecnico rossonero, intanto, ha recuperato anche Ante Rebic che sarà regolarmente convocato per la sfida di domani sera.

Fonte: TuttoSport – Pietro Mazzara