Milan-Inter, tutto esaurito a San Siro. Presto l’OK del Cts per il 100%? – CdS

Milan-Inter, mentre la città sogna il nuovo impianto, Milano ha fame di calcio e lo dimostra anche domani con il tutto esaurito a San Siro (al 75%).

SOLDOUT – Milan-Inter, già lunedì scorso si parlava di tutto esaurito, e così sarà, ma ovviamente al 75% della capienza di San Siro. Sold-out che, ovviamente, ci sarebbe stato anche con la capienza al 100% e quindi con i 74.000 a disposizione. Stesso pubblico, dunque, come i 56.532 di Inter-Juventus (tutto esaurito). I tifosi hanno fame di calcio e lo dimostra anche il pubblico di Inter-Udinese e Inter-Sheriff e il trend continuerà perché ci saranno anche Inter-Napoli e Inter-Shakhtar Donetsk, due sfide nelle quali gli uomini di Simone Inzaghi si giocheranno molto. Secondo il quotidiano romano, però, si parla di un possibile OK da parte del Cts per quanto riguarda la riapertura degli stadi al 100% a fine mese.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.