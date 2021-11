Milan-Inter, tre dubbi di formazione per Pioli. Rebic in panchina – SM

Milan-Inter è in programma domani alle 20:45. Pioli, in vista del match di San Siro, dovrà rinunciare a Theo Hernandez squalificato. Le ultime da SportMediaset

LE SCELTE – Milan-Inter si avvicina. In vista del derby, Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri, ha tre dubbi di formazione: il primo riguarda la fascia sinistra di difesa dove, senza lo squalificato Theo Hernandez, dovrebbe giocare Ballò-Tourè, che però è rientrato solo ieri in gruppo. Secondo SporMediaset, il tecnico potrebbe varare su Kalulu. Gli altri due ballottaggi riguardano il centrocampo: Tonali in vantaggio su Bennacer per una maglia da titolare al fianco di Kessiè. Alle spalle di Ibrahimovic, unica punta, sicuri del posto Saelemaekers e Leao. Si giocano l’ultimo posto Brahim Diaz e Krunic.