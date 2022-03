Milan-Inter, torna Skriniar dal 1′. Ballottaggio sulla fascia destra – TS

Milan-Inter è in programma questa sera alle 21. Per il derby di Coppa Italia, Inzaghi rilancia Skriniar dal 1′. Un ballottaggio sulla corsia di destra. Le ultime dal Tuttosport

LE SCELTE – Milan-Inter andrà in scena questa sera alle 21. Una sfida fondamentale per i nerazzurri, che vogliono ritrovare la vittoria e scacciare la crisi. Per la sfida Inzaghi si affida a Skriniar, che rientra dal 1′ dopo il turno di riposo concesso contro il Genoa. Sulla corsia di destra Dumfries è favorito su Darmian per una maglia da titolare, con Perisic che agirà sulla sinistra. In panchina si vedrà, per la prima volta, Gosens: il tedesco è pronto a subentrare in caso di necessità.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna