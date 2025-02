Milan-Inter, terzo round (e potrebbero essere 7): tappe diverse – CdS

Il derby di Milano tra Milan e Inter cala il suo terzo round. Oggi alle 18 la terza stracittadina stagionale, che nelle prossime settimane potrebbe arricchirsi di ulteriori sfide.

IL GIORNO – E alla fine è sempre Milan-Inter. Il Derby della Madonnina oggi avrà il suo terzo round, dopo quello di andata in campionato e quello in finale di Supercoppa a Riad. Ma ce ne potrebbero essere altri quattro, a seconda degli incroci tra Champions League e Coppa Italia. Insomma, il derby di Milano, sottolinea il Corriere dello Sport, potrebbe essere una lunga sfida di boxe. Da un lato, ci sono i rossoneri, reduci dalla cocente sconfitta di Zagabria che li ha fatti precipitare ai sanguinosi playoff di Champions League; dall’altro i nerazzurri, che stanno vivendo una grande momento di forma confermato dalla pesante vittoria col Monaco che ha dato loro l’accesso diretto nel G8 d’Europa. Ora nuovamente di fronte una contro l’altra.

Milan-Inter, momenti e protagonisti diversi: è il grande giorno

PROTAGONISTI – Il Milan di Conceicao, in piena rivoluzione, non può che affidarsi ai soliti Leao, Pulisic e Theo Hernandez. L’Inter di Simone Inzaghi, che nella notte ha ufficializzato Nicola Zalewski, sarà trascinata dai vari Lautaro Martinez, Thuram e Denzel Dumfries. Il capitano nerazzurro è a nove gol nei derby, ne manca solamente uno per la doppia cifra. Il francese, invece, è rimasto a secco nei primi due di questa stagione, ma lo scorso anno ha fatto vedere i sorci verdi ai cugini segnando sia nel 5-1 dell’andata che nel derby scudetto del 22 aprile. E poi la sfida infinita tra Theo Hernandez e Dumfries: chi terrà al guinzaglio stavolta?

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno