Milan-Inter 0-0, il tabellino della partita delle semifinali di Coppa Italia

Milan-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-0: questo il tabellino della partita valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2021-2022.

CHE STRAZIO – L’Inter non sfrutta l’ultima partita in cui avrebbe avuto la regola del gol doppio in trasferta a proprio favore. Un derby osceno finisce inevitabilmente 0-0, risultato che di fatto dà due risultati su tre al Milan per andare in finale di Coppa Italia. Al ritorno, indicativamente il 20 aprile, servirà vincere o bissare lo 0-0 e passare fra tempi supplementari e rigori. Un’agonia durata novanta minuti più recupero, con la squadra di Simone Inzaghi senza più gioco, idee, soluzioni alternative e soprattutto tiri in porta. Sono ora 403 minuti senza fare un gol: numeri da incubo. E stavolta non c’è manco da poter dire che le occasioni ci sono state. Questo il tabellino di Milan-Inter.

MILAN-INTER 0-0 – IL TABELLINO

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (84’ Calabria), Tomori, A. Romagnoli (26’ Kalulu), Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers (67’ Messias), Krunic (67’ Brahim Diaz), Rafael Leao (67’ Rebic); Giroud.

In panchina: Tatarusanu, Mirante, Calabria, Ballo-Touré, B, Lazetic, Maldini, Messias, Bakayoko, Gabbia.

Allenatore: Stefano Pioli

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Dumfries (88’ Darmian, Barella (65’ Vidal), Brozovic, Calhanoglu, Perisic (88’ Gosens); Dzeko (80’ Correa), Lautaro Martinez (65’ Sanchez).

In panchina: I. Radu, Gagliardini, Vecino, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Maurizio Mariani della sezione di Aprilia (Meli – Alassio; Massimi; VAR Irrati; A. VAR Giallatini)

Ammoniti: Brozovic, Lautaro Martinez (I)

Recupero: 1’ PT, 4’ ST