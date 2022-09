Milan-Inter, sulla sinistra tre per un posto! Inzaghi ha una preferenza – CdS

Uno dei principali dubbi di formazione per il derby Milan-Inter, lato Inzaghi, è sulla fascia sinistra. Col recupero di Bastoni (vedi articolo) si apre un ballottaggio a tre: il Corriere dello Sport trova un favorito.

CORSA APERTA – Col recupero di Alessandro Bastoni c’è un ballottaggio serrato a sinistra per il derby Milan-Inter. La presenza del numero 95 fa sì che Federico Dimarco non sia più “costretto” a fare il terzo centrale, potendosi così spostare sulla fascia. Dove hanno possibilità di giocare sia Matteo Darmian, spostato da destra dove ormai ci sono Denzel Dumfries (titolare) e Raoul Bellanova (alternativa), sia Robin Gosens. Su quest’ultimo, dopo le voci di mercato, Simone Inzaghi ieri ha chiarito come avrà minutaggio (vedi articolo). Secondo il Corriere dello Sport, la scelta del tecnico potrebbe ricadere su Darmian che nell’ultimo derby (Inter-Milan di Coppa Italia) aveva fornito l’assist a Lautaro Martinez per il vantaggio.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno